Adana Demirspor'a Müslüm Baba jesti
Medipol Başakşehir Kulübü, Adana Demirspor taraftarının hep bir ağızdan söylediği şarkıyı maç öncesi, devre arası ve karşılaşma sonunda stadyum hoparlörinden çalarak mavi lacivertlilere jest yaptı.
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