Adana Demirspor'a Müslüm Baba jesti
Videoyu Daralt

Adana Demirspor'a Müslüm Baba jesti

Medipol Başakşehir Kulübü, Adana Demirspor taraftarının hep bir ağızdan söylediği şarkıyı maç öncesi, devre arası ve karşılaşma sonunda stadyum hoparlörinden çalarak mavi lacivertlilere jest yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
20 Aralık 2018, Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN