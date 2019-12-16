Abdurrahim Albayrak ve Felipe Melo'dan çay videosu!
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Felipe Melo, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Brezilyalı yıldız, Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ile Çay videosu paylaştı. İşte o görüntüler...
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