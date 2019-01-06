Abdullah Avcı'dan Robinho ve Arda Turan sözleri
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Yeni transferleri değerlendiren Avcı, "Robinho transferinden son derece mutluyuz. Bazen hayal edersin ama sonrasını oyuncunun performansı sahada belirler. Enerjisi yüksek başladı. Umarım böyle devam eder" dedi.
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