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Abdullah Avcı: Kazanıp bir eşik atlamak istiyorduk kazanamadık

Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Abdullah Avcı, “Milli takım arası vardı, ondan evvel son maçımızı içeride duygusu coşkusu fazla bir şekilde kazanmıştık. Milli takıma gidenler dönenler, arada yaşanan sakatlar ama o istekleri kaybetmemeye çalıştık, sahaya yansıtmaya çalıştık” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanıp bir eşik atlamak istediklerini ama kazanamadıklarını belirterek, "Bence oyunun özeti şu oyundaki iştah ve arzularını oyuna yansıtamadılar. Kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk, kazanamadık. Yoğun olan haftanın lig müsabakasına hazırlanacağız. Ankaragücü'nü tebrik ederim, stat güzel, atmosfer güzel emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burak Yılmaz'ın sabah belli olacak. Hafif ağrısı vardı ama bu eşik atlama maçında yanımızda olup yardım etmek istedi ama ayağı müsaade etmedi" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ AİLESİNE YAKIŞAN BİR SEÇİM OLACAK"

4 aydır burada olduğunu dile getiren Avcı, "Birtakım değişiklikler olacak yönetimde. Fikret Orman'a teşekkür ederim, yarın Beşiktaş ailesine yakışan bir seçim olacak. Adaylar da Beşiktaş'a hizmet için burada olacaklar. Adaylara başarılar dilerim. Her zaman her teknik adam tabelayı değiştirebilecek. Topu kim içeri atarsa benim için değerli oyuncu o. Şu anda mevcut olmayan bir şeyle kafamızı yormamıza gerek yok. Galatasaray'la karşı karşıya geleceğiz, ben her zaman böyle bakıyorum. O farklı bir karşılaşma olacaktır. Beşiktaş'ın arzusu forması, isteyip pazar günü yansıyacaktır" dedi.

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20 Ekim 2019 , Pazar
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