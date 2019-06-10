Abdullah Avcı: Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi sonuna kadar gidebilmektir
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, 'Beşiktaş'ın Avrupa'daki hedefi nedir?' sorusuna "Beşiktaş'ın rekorlarını biraz daha yukarıya çekmek istiyoruz. Bu konuda Beşiktaş taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi sonuna kadar gidebilmektir." yanıtını verdi.
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