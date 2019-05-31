Abdullah Avcı Beşiktaş Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş ile anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, altyapı antrenörleriyle görüşmek üzere Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, tecrübeli teknik adam ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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