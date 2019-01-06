Abdülkadir Ömür Avrupa hayalini açıkladı
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür ile yıldız futbolcu Jose Sosa basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa hayali konusunda konuşan Abdülkadir Ömür: "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durum yok. Avrupa hayalim var. İnşallah bir gün orada oynarım. Futbolculuğu ve karakteriyle Iniesta'yı örnek alırım. Stil olarak Messi'ye benzetilmek inanılmaz bir şey. Kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Kulübün menfaatleri önemli. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bakalım, nasip" dedi.
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