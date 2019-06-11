A Milli Takım'a İzlanda'da saygısızlık
İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, A Milli Takım'a Keflavik Havalimanı'nda yapılan saygısızlık hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
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