26. haftanın lideri yüzde 80 şampiyon oluyor
Süper Lig'de 26. haftayı lider geçen takım yüzde 80 ihtimalle şampiyon oluyor. Son 25 yılın 20'sinde bitime son 8 hafta kala zirvede olan ekip sezonu kupayla tamamlıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yedek kulübesinde dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...
- Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç para yağdıracak...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Sergen Yalçın'dan flaş karar! O isim yerine...
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Fenerbahçe'de dev kabus! Yeni teknik adam...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.