Şampiyon VakıfBank

CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşını 3-1 yenerek şampiyon oldu. İstanbul'da Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynan dev finalde şampiyonluğa ulaşan Vakıf- Bank böylece 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı. Son derece çekişmeli geçen final müsabakasında ilk sette Vakıfbank üstünlüğü ele aldı ve 25-20 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette oyun hakimiyetini elden bırakmayan VakıfBank 25-21 galip gelerek skoru 2-0'a taşıdı. Çekişmeli geçen üçüncü sette Eczacıbaşı pes etmedi, 25-21'le maçı 2-1'e getirdi. Dördüncü sete taşınan finalde oyuna ağırlığını koyan ve üstünlüğünü koruyan Vakıf- Bank 25-18 ile 3-1'lik galibiyet elde etti. Dev finaldeki Türk derbisinde büyük bir heyecan yaşandı ve VakıfBank, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başardı.

GUİDETTİ'NİN 32. KUPASI

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, sarı-siyahlı kulüpteki kariyerindeki 32. kupasını kazandı. İtalyan başantrenör, CEV Şamipyonlar Ligi'nde 7. zeferini elde ederken turnuva tarihinin en başarılı ismi oldu. Sarı-siyahlı kulübün tairihinde kazandığı 13 uluslararası kupanın 11'inde Giovanni Guidetti'nin imzası yer alıyor.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki VakıfBank-Eczacıbaşı finalini tribünde takip etti. Her iki temsilcimizi de tebrik eden Bakan Bak, "Ülkemiz için büyük bir gurur. Ne kadar övünsek az. Spora ve tesisleşmeye verdiğimiz önemin sonucu. Seyircilerimiz açısından da çok güzeldi" diye konuştu.

BU GURUR TÜRKİYE'NİN

Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gurur gecesi yaşandı. VakıfBank-Eczacıbaşı finaliyle beraber Türk takımları, uluslararası alanda 27. kupasını aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

ÜSTÜNDAĞ'DAN TEŞEKKÜR

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ülkemizi finalde temsil eden Vakıfbank ve Eczacıbaşı kutladı. Başkan Üstündağ, "İki güzide takımımıza teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz. emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün otoriteler buradaydı. Türkiye en mükemmelini yaptı yine" dedi.

BOSKOVİC'TEN 34 SAYI

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank'ta Tijana Boskovic, Eczacıbaşı finalini 34 sayıyla tamamladı. Dörtlü Finaller'de ise toplamda 67 sayı kaydeden Boskovic, MVP ödülünün sahibi oldu. Boskovic'in yanında VakıfBank'tan Markova da 26 sayı bularak finalin en iyilerinden biri oldu. İki isim finalde 60 sayı kaydetti.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

İstanbul'da oynanan finalde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti. Sarı-siyahlı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçın tamamını kazanmayı başardı. Vakıfbank, 10'da 10 yaparak namağlup şampiyon oldu ve tarihe adını yazdırdı.

VAKIFBANK 7. KEZ ZİRVEDE

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı başaran VakıfBank, tarihinde 7. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Sarı- siyahlı kulüp tarihi boyunca 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve 2026'da şampiyonluk elde etmeyi başardı. Vakıfbank, Türk takımları arasında Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı ekip olmayı başardı.