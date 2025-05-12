Türk voleybolu için

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği (WEVCA) kuruluşunda konuştu. Birliğin kuruluşunu olumlu bir adım olarak gördüklerini anlatan Belgü, "Voleybol dünyasının birbiriyle iletişimini güçlendirecek, daha hareketlendirecek bir girişim. Elbette her kulübün sorunları var. Bunları kendi aramızda nasıl çözebiliriz, CEV'e nasıl yardımcı olabiliriz, bunları konuşacağız. Fikir alışverişinde bulunarak Türk voleybolunu, Avrupa ve dünya voleybolunu daha yukarı taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ DA KATILACAK

Hulusi Belgü, kadın voleybolunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la beraber Beşiktaş'ın da yatırım yapacağını aktarıp, "Daha önce Galatasaray'ın da çok ciddi yatırımları vardı. Bu, bizde çok eskiden başlayan bir tutku. İnşallah bu sene Beşiktaş da katılacak. Öyle konuşuyoruz. Rekabet arttıkça da her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.