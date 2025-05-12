CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türk voleybolu için

Türk voleybolu için

Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Hulusi Belgü, WEVCA’nın açılışında, “Türk voleybolunu, Avrupa ve dünya voleybolunu daha yukarı taşımak için çalışacağız” dedi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk voleybolu için

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği (WEVCA) kuruluşunda konuştu. Birliğin kuruluşunu olumlu bir adım olarak gördüklerini anlatan Belgü, "Voleybol dünyasının birbiriyle iletişimini güçlendirecek, daha hareketlendirecek bir girişim. Elbette her kulübün sorunları var. Bunları kendi aramızda nasıl çözebiliriz, CEV'e nasıl yardımcı olabiliriz, bunları konuşacağız. Fikir alışverişinde bulunarak Türk voleybolunu, Avrupa ve dünya voleybolunu daha yukarı taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ DA KATILACAK

Hulusi Belgü, kadın voleybolunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la beraber Beşiktaş'ın da yatırım yapacağını aktarıp, "Daha önce Galatasaray'ın da çok ciddi yatırımları vardı. Bu, bizde çok eskiden başlayan bir tutku. İnşallah bu sene Beşiktaş da katılacak. Öyle konuşuyoruz. Rekabet arttıkça da her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in kararı için kritik tarih!
F.Bahçe'ye 2 yıldız golcü!
DİĞER
Fenerbahçe gözünü kararttı! Sarı-lacivertliler yılın transferine hazırlanıyor…
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Aslan'dan Boey harekatı! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'den golcü bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:51
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:45
Immobile'den transfer açıklaması! Immobile'den transfer açıklaması! 00:30
Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak! Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak! 00:30
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! 00:30
Fenerbahçe'den golcü bombası! Fenerbahçe'den golcü bombası! 00:30
Daha Eski
Galatasaray'a transferde kötü haber! Galatasaray'a transferde kötü haber! 00:30
Kartal'a transferde dişli rakip! Kartal'a transferde dişli rakip! 00:30
G.Saray, Avrupa 2'ncisi! G.Saray, Avrupa 2'ncisi! 00:30
Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu! Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu! 00:30
Beşiktaş'ta Paulista'nın dişi kırıldı! Beşiktaş'ta Paulista'nın dişi kırıldı! 00:30
Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar! Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar! 00:30