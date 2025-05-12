Namağlup Kayseri Elit

Kayseri Elit Voleybol Spor, Sivas'ta yapılan Genç Erkekler yarı final müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye Finallerine yazdırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler yarı final müsabakaları Sivas'ta yapıldı. Kayseri Elit Voleybol Spor oynadığı 3 maçta Çorum Sungurlu Belediye Spor, Tokat Gençlik Spor ve Giresun Spor Kulübü takımlarını sırasıyla 3-0'lik skorlarla set vermeden yenerek namağlup yarı final şampiyonu oldu. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü bu başarısı ile adını Türkiye'de ilk 16 takım arasına yazdırdı Genç Erkekler Türkiye yarı final müsabakaları 13-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.