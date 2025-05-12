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Tek hedef zirve

Halkbank, Avrupa'daki başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Türk voleybolunun lokomotif takımlarından Halkbank, 16-18 Mayıs’ta düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finallerine odaklandı. 2014’teki 2.’likten tam 11 sene sonra şampiyonluk hedefleniyor

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Tek hedef zirve

Türk voleybolunun köklü ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finallerini bekliyor. 16-18 Mayıs tarihleri arasında Polonya'da Lodz şehrinde düzenlenecek organizasyonda Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi İtalya'dan Sir Sicoma Monini ile oynayacak. Türk voleybolunda Avrupa'da elde ettiği önemli başarılarla dikkat çeken başkent ekibi, bu kez şampiyonluk için parkeye çıkacak.

2013'TE CEV KUPASI'NI KAZANDI

Halbank, daha önce 2013'te CEV Kupası, 2014'te de CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik elde etmişti. 2022'de de CEV Challenge Kupası'nda ikinciliği olan mavi-kırmızılılar, 2020 ve 2021'de de Balkan Kupası'nda şampiyonluklara uzanmıştı. Polonya'da CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek Halkbank, hem kulüp tarihinde hem de Türk voleybol tarihinde bu başarıyı elde eden ilk takım olmayı hedefliyor.

2014'TE FİNAL OYNANDI

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2014 yılında CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Erkeklerde Avrupa voleybolunun bir numaralı organizasyonu olan turnuvada final oynayan tek Türk takımı olan Halkbank, ikinci kez finale kalma yolunda ilerliyor. Türkiye'den daha önce Arkas da CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Finallere katılmıştı ve dördüncülük elde etmişti.

STOYCHEV'İN BAŞARISI

Avrupa voleybolunun en başarılı antrenörlerinden olan Radostin Stoychev, Halkbank tarihinde de önemli işlere imza attı. Bulgar başantrenör, 2014'te Efeler Ligi'nde şampiyonluk ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı. 55 yaşındaki Stoychev, Halk'ın Efeleri ile 2014'te CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

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