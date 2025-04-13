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Haberler Voleybol Derbi Fener'in

Derbi Fener'in

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında G.Saray’ı 3-1 yenen F.Bahçe durumu 1-1’e getirerek seriyi üçüncü karşılaşmaya taşıdı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Derbi Fener'in

Sultanlar Ligi play-off yarı final turu ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe ilk seti 27-25'lik skorla üstün tamamladı. İkinci seti Galatasaray, 25-18 kazanarak durumu 1-1 berabere getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında 25-18'lik skorla 2-1 öne geçerken son seti de 25-11 kazandı. İlk maçtaki yenilgiyi telafi eden F.Bahçe durumu 1-1'e getirirken serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım finale yükselecek. F.Bahçe'nin başında ilk maçına çıkan başantrenör Marcello Abbondanza da galibiyetle başladı.

ABBONDANZA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda serinin ilk maçındaki yenilginin ardından görevine son verilen Marco Fenoglio'nun yerine başantrenörlük görevine getirilen Marcello Abbondanza dün takımın başında salonda yer aldı. Daha önce de iki kez F.Bahçe'yi çalıştıran Abbondanza, G.Saray derbisiyle ilk maçından zaferle ayrıldı.

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