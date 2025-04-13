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İlk finalist Vakıfbank

Eczacıbaşı Dynavit’i ikinci maçta da yenen Vakıfbank, Sultanlar Ligi’nde finale yükselen ilk ekip oldu... Rakip; F.Bahçe-G.Saray eşleşmesinden gelecek

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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İlk finalist Vakıfbank

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi. Seride durumu 2-0 yapan VakıfBank, finale yükseldi. 120 dakika süren mücadeleye iyi başlayan konuk Eczacıbaşı, ilk seti 25-20 aldı. Ancak daha sonra toparlanan Vakıfbank, 25-19'luk setle maça ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti 26-24 alan Vakıfbank, rakibinin direncini iyice kırdı. Son seti de 25-20 alan Vakıf, finaldeki rakibini beklemeye başladı. Yarın oynanacak olan F.Bahçe-G.Saray maçının galibiyle kapışacak.

İKİ SET VERDİ

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i iki maçta da yenerek final biletini cebine koyan Vakıfbank rakibine sadece iki set verdi.

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