İlk finalist Vakıfbank

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi. Seride durumu 2-0 yapan VakıfBank, finale yükseldi. 120 dakika süren mücadeleye iyi başlayan konuk Eczacıbaşı, ilk seti 25-20 aldı. Ancak daha sonra toparlanan Vakıfbank, 25-19'luk setle maça ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti 26-24 alan Vakıfbank, rakibinin direncini iyice kırdı. Son seti de 25-20 alan Vakıf, finaldeki rakibini beklemeye başladı. Yarın oynanacak olan F.Bahçe-G.Saray maçının galibiyle kapışacak.

İKİ SET VERDİ

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i iki maçta da yenerek final biletini cebine koyan Vakıfbank rakibine sadece iki set verdi.