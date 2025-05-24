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Haberler Voleybol Eczacıbaşı Hande Baladın'a veda etti!

Eczacıbaşı Hande Baladın'a veda etti!

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray’ı yenerek sezonu üçüncülükle tamamlayan Eczacıbaşı’nda önemli bir ayrılık yaşandı. Turuncu-beyazlı kulüp, uzun yıllardır formasını giyen milli voleybolcu Hande Baladın’a veda etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:39 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:40
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Eczacıbaşı Hande Baladın'a veda etti!

Sultanlar Ligi'nde sezonu üçüncü sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi bileti alan Eczacıbaşı Dynavit'te dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Kulübün altyapısından yetişen ve yıllardır turuncu-beyazlı formayı terleten Hande Baladın, Eczacıbaşı'na veda etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan veda videosuyla duyurulan ayrılıkta, "Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusu ve emeğiyle kulübümüze değer katan Hande'ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar ve paylaştığımız anlar için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yıldız voleybolcunun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Böylece Sultanlar Ligi'nde zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmiş olacak.

Sezonun son karşılaşması olan Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin mücadelesi sonrası duygusal anlar yaşayan Hande Baladın, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamamıştı.

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