DİĞER
Dünya bizi konuşuyor
ZİRAAT Bankkart, CEV Kupası Finali rövanşında evinde Polonya'dan A.Rzeszow'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Finali canlı takip eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun artık tüm dünyada konuşulduğunu belirtti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.