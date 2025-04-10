İlkin Aydın'dan pankart açıklaması

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı kapsamında Galatasaray ile Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede, maç öncesi seremonide açılan pankart dikkat çekti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar çerçevesinde, her iki takımın oyuncuları "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazılı bir pankart taşıdı.

İLKİN AYDIN'A TEPKİ GELDİ

Ancak seremonide Galatasaray oyuncusu İlkin Aydın'ın pankartı tutmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. O anların görüntüleri kısa sürede yayıldı ve oyuncuya çeşitli eleştiriler yöneltildi.

AYDIN'DAN AÇIKLAMA: "YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İlkin Aydın, davranışının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Aydın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canla başla görev yapan polislerimize saygım sonsuz. Ne onlara ne de temsil ettikleri değerlere karşı herhangi bir kastım asla yok. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Polislerimizi seviyoruz."