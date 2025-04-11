Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda Abbondanza dönemi başladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Marcello Abbondanza getirildi. Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla Carlo Parisi Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımı daha önce de çalıştırmış olan tecrübeli isim Abbondanza'ya emanet ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Marcello Abbondanza'nın sarı-lacivertli ekiple daha önce 2013/2014 ile 2016/2017 sezonları arasında çalıştığı ve bu süreçte kulüp tarihine önemli başarılar kazandırdığı hatırlatıldı. İtalyan başantrenörün yönetiminde Fenerbahçe; 1 CEV Kupası Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.