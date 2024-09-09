Kaptan İlkin’den mesaj

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni kaptanı olan İlkin Aydın, sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından taraftarlarına çağrıda bulundu. Galatasaray Kaptanı İlkin Aydın, 2024-2025 sezonuna başlarken ilk turnuvalarında Balkan Kupası'na katılacaklarını anımsattı. Taraftarlarını destek için tribünlere davet eden başarılı voleybolcu çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirtti. 24 yaşındaki İlkin Aydın, sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Merhaba büyük Galatasaray taraftarları. Bu sezon çok dinamik, çok keyifli, çok genç bir Galatasaray takımı var. Aslanlar gibi savaşmak için Balkan Kupası ile sezonu açıyoruz. Sizleri de maçlarımıza bekliyoruz. Maçlarda görüşmek üzere."