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Ferhat Akbaş'tan kadro mesajı

Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörü Ferhat Akbaş, kadrolarıyla ilgili bilgi verdi, “Her oyuncunun bireysel ritmini daha iyi hale getirmeye çalıştığımız bir döneme girdik” diye belirtti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Ferhat Akbaş'tan kadro mesajı

Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Ferhat Akbaş, sezona hazır kadroyla girmek istediklerini vurguladı. Akbaş, "Her oyuncunun bireysel ritmini daha iyi hale getirmeye çalıştığımız bir döneme girdik. Alexa, 21 Eylül'de katılacak. Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde en yüksek seviyede katkı almak için bir program çizdik" dedi.

ÇABA GÖSTERİYORUZ

Deneyımlı antrenör, "Beyza, Jovana, Elif ve Hande; Kuşadası'ndaki turnuvada takımla olacak ancak oyuna dahil olmaları konusunda tedbirli davranmaya devam edeceğiz. Dana ve Tijana da Kuşadası'nda takıma dahil olacak. Kathryn Plummer'ın yokluğunda altyapımızdan Eylül Durgun'un gelişimi için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

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