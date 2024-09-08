Haberler Voleybol

Aslan'ın kaptanları

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni kaptanlar belli oldu. Kadın takımında 2017'den beri sarı kırmızılı formayı giyen İlkin Aydın kaptanlığı alırken, erkeklerde ise Arslan Ekşi kaptanlık görevine getirildi. Öte yandan Galatasaray voleybol şubesi önceki akşam sezon öncesi yemeğinde bir araya geldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'ın kaptanları
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni kaptanlar belli oldu. Kadın takımında 2017'den beri sarı kırmızılı formayı giyen İlkin Aydın kaptanlığı alırken, erkeklerde ise Arslan Ekşi kaptanlık görevine getirildi. Öte yandan Galatasaray voleybol şubesi önceki akşam sezon öncesi yemeğinde bir araya geldi.
G.Saray bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
DİĞER
Dilan Polat’ın enerjisi alerji yaptı! Sosyal medya ve sokak tahliye kararına tepkili!
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
F.Bahçe'ye Belçika rüzgarı! Ferdi özlemine son verecek
F.Bahçe'ye Brezilya'dan sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında G.Saray bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında 09:18
8 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 8 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 08:44
Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi! Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi! 00:07
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! 23:59
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 23:59
Galatasaray'dan farklı galibiyet! Galatasaray'dan farklı galibiyet! 23:59
Daha Eski
Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı 23:59
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 23:59
Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir 23:59
Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray... Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray... 23:59
F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! 23:59
Paris'te rekor kırdık! Paris'te rekor kırdık! 23:59