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Aslan'ın kaptanları
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni kaptanlar belli oldu. Kadın takımında 2017'den beri sarı kırmızılı formayı giyen İlkin Aydın kaptanlığı alırken, erkeklerde ise Arslan Ekşi kaptanlık görevine getirildi. Öte yandan Galatasaray voleybol şubesi önceki akşam sezon öncesi yemeğinde bir araya geldi.
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