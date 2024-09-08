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14 Eylül'de belli olacak

Filipinler'in ev sahipliğinde 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruplar 14 Eylül Cumartesi günü belli olacak. Gerçekleşecek kura çekimi TSİ 15.30'da başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak. Öte yandan Filipinler'deki 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda 32 takım mücadele edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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14 Eylül'de belli olacak
Filipinler'in ev sahipliğinde 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruplar 14 Eylül Cumartesi günü belli olacak. Gerçekleşecek kura çekimi TSİ 15.30'da başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak. Öte yandan Filipinler'deki 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda 32 takım mücadele edecek.
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