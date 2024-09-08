DİĞER
14 Eylül'de belli olacak
Filipinler'in ev sahipliğinde 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruplar 14 Eylül Cumartesi günü belli olacak. Gerçekleşecek kura çekimi TSİ 15.30'da başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak. Öte yandan Filipinler'deki 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda 32 takım mücadele edecek.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.