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Kuşadası'nda özel turnuva

Kadın voleybolunda yeni sezon öncesi Aydın'da Kuşadası'nda düzenlenecek turnuvanın tarih ve fikstürü açıklandı. Ülkemizden Sultanlar Ligi'nden Aydın BBSK, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ile Almanya'dan SSC Palmerg Schwerin takımının katılacağı organizasyonda maçlar 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde oynanacak. İlk maç 10 Eylül Salı günü saat 15.30'da Aydın BBSK ile Eczacıbaşı arasında yapılacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Kuşadası'nda özel turnuva
Kadın voleybolunda yeni sezon öncesi Aydın'da Kuşadası'nda düzenlenecek turnuvanın tarih ve fikstürü açıklandı. Ülkemizden Sultanlar Ligi'nden Aydın BBSK, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ile Almanya'dan SSC Palmerg Schwerin takımının katılacağı organizasyonda maçlar 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde oynanacak. İlk maç 10 Eylül Salı günü saat 15.30'da Aydın BBSK ile Eczacıbaşı arasında yapılacak.
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