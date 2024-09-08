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Gıda zehirlenmesi ihtimali
Sultanlar Ligi takımlarından Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda evinde ölü bulunan ve herkesi yasa boğan Porto Rikolu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez'in ön otopsisi yapıldı. 28 yaşındaki voleybolcunun vefatında gıda zehirlenmesi ihtimalinin olduğu belirlendi. Pankreasında kanama tespit edilen voleybolcunun ölümünde zorlama olmadığı anlaşıldı. Lopez'in cenazesi ülkesine gönderildi.
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