Haberler Voleybol

Vakıfbank'ta yüzler gülüyor

Yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefleyen VakıfBank’ta hazırlıklar son derece keyifli bir ortamda gerçekleşiyor. Takım içerisindeki kenetlenme ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vakıfbank'ta yüzler gülüyor

Vakıfbank, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Kuşadası'nda özel bir turnuvaya da katılacak olan sarı siyahlı takımdaki keyifli ortam gözlerden kaçmıyor. Vakıfbank'ın antrenmanlarında oyuncular arasında diyaloglar ve neşeli çalışmalar dikkat çekiyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların kenetlenmesi öne çıkıyor.

GUİDETTİ'DEN YAKIN TAKİP

Başantrenör Giovanni Guidetti de takımın hem ilk hazırlık maçında hem de antrenmanlar boyunca oyuncularıyla bire bir ilgileniyor. Yeni sezonda yoğun bir fikstürde mücadele edecek VakıfBank'ta bir yandan da sakat oyuncuların durumu yakından izleniyor. Kuşadası'ndaki turnuvanın da sezon öncesi önemli olduğu vurgulanıyor.

G.Saray'a Galli savunmacı sürprizi!
F.Bahçe'den Medina için flaş şart!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncusu Eren Vurdem: Sürprizlerle dolu bir senaryomuz var
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
G.Saray'a sol bek piyangosu!
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 07:37
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:51
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:49
Milli Takım'da şok sakatlık! Milli Takım'da şok sakatlık! 00:11
Filip Kostic İstanbul'da! Filip Kostic İstanbul'da! 00:11
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! 00:11
Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! 00:11
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 00:11
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar 00:11
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 00:11