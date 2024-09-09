Vakıfbank'ta yüzler gülüyor

Vakıfbank, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Kuşadası'nda özel bir turnuvaya da katılacak olan sarı siyahlı takımdaki keyifli ortam gözlerden kaçmıyor. Vakıfbank'ın antrenmanlarında oyuncular arasında diyaloglar ve neşeli çalışmalar dikkat çekiyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların kenetlenmesi öne çıkıyor.

GUİDETTİ'DEN YAKIN TAKİP

Başantrenör Giovanni Guidetti de takımın hem ilk hazırlık maçında hem de antrenmanlar boyunca oyuncularıyla bire bir ilgileniyor. Yeni sezonda yoğun bir fikstürde mücadele edecek VakıfBank'ta bir yandan da sakat oyuncuların durumu yakından izleniyor. Kuşadası'ndaki turnuvanın da sezon öncesi önemli olduğu vurgulanıyor.