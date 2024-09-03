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Yine tarih yazdı!

VakıfBank, Avrupa'da en çok kazanan takım olarak Guinness Dünya Rekorları’na 3. kez girmeyi başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Yine tarih yazdı!

Türkiye'de 39 yıldır kız çocuklarına ilham olan VakıfBank, Guinness Dünya Rekorları'na 3. kez girdi ve bir büyük başarıya daha imza attı. 4'ü namağlup olmak üzere 6 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan sarı-siyahlılar, bu başarısıyla bir kez daha rekor kırdı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e rekor sertifikasını takdim etti.

73 MAÇLIK EFSANE SERİ

VakıfBank, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness'e ilk kez girdi. Sarı-siyahlılar, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 kez zafere ulaşmayı başardı ve bu organizasyonu en çok kazanan takım unvanıyla Guinness'e bir kez daha girerek yeniden rekora imza attı. 2013, 2017 ve 2018'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank, 2021'de de dünya şampiyonu oldu ve rekorunu geliştirdi.

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti sporcular; Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Bahar Akbay, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu ve Zehra Güneş basın toplantısında yer aldı.

"KADIN OLARAK MUTLU OLDUM"

VakıfBank Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e sertifikayı takdim eden Guinness World Records Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, "Bir kadın ve Türk kadın hakem olarak bu rekorları tescil etmekten hem kendim hem de ülkem adına çok memnunum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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