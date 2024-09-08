Türk rüzgarı

Avrupa voleybolunda birçok Türk isim sahneye çıkacak, yıldız oyuncular ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Kadınlarda lejyoner sayımızdaki artış dikkat çekti. Rusya'da Ebrar Karakurt Lokomotiv Kaliningrad'da ve Melissa Kolurbaşı Omichka'da, Portekiz'de Cansu Çetin Benfica'da ve Özge Kırdar Sporting Lizbon'da, Yunanistan'da Yağmur Mislina AONS Milon Nea Smyrni takımında oynayacak.

UZAKDOĞU'DA 2 İSİM

Erkeklerde de 3 isim Avrupa'da boy gösterecek. İtalya'da Adis Lagumdzija Cucine Lube Civitanova ve Efe Bayram Cisterna Volley takımında yer alacak. Onur Çukur da Yunanistan'ın Athlos Orestiadas'da oynayacak. Öte yandan Avrupa dışında iki isim daha var. Tutku Burcu Yüzgenç Güney Kore'nin Incheon Heungkuk takımında, Abdullah Çam da Tayland'da Diamond Food ekibinde mücadele edecek.