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Tarihi maç

Efeler, set sayısı rekoru kırdığı maçta Almanya’ya altın sette yenildi. Filenin Efeleri, 2. seti 44-42 kazanıp Milletler Ligi’nin set sayısı rekorunu kırmasına rağmen 2. etabın son maçında Almanlara 3-2 kaybetti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Tarihi maç

Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci etabının son maçında Almanya'ya 3-2 yenildi. Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçta 7'nci mağlubiyetini aldı. Ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15'inci sıradaki yer alan milliler, organizasyonun 3'üncü haftasında 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek. Almanya mücadelesinin 2'nci seti Türkiye'nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru da kırıldı. Önceki rekor 41-43'lük set sayısıyla 2023'te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti. Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda puan cetvelinde 16 takım arasından ilk 8'de yer alanlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de olimpiyatlara katılacak.

LİGDE SLOVENYA'YI JAPONLAR DURDURDU

2024 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Slovenya'yı Japonya durdurdu. Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşması; Japonya 25-23, 19-25, 26-24 ve 25-21 sonuçlanan setlerle 3-1 kazandı ve Slovenya'yı mağlup etmeyi başardı.

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