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Türkiye 2-3 Almanya (MAÇ SONUCU ÖZET) Efeler sonunu getiremedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:26
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Türkiye 2-3 Almanya (MAÇ SONUCU ÖZET) Efeler sonunu getiremedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Almanya ile kozlarını paylaştı.

Efeler rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

EN UZUN SÜREN SET!

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde oynadığı Almanya maçının ikinci seti 44-42'lik skorla bitti. Bu skor Milletler Ligi tarihinin en uzun süren seti oldu.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Türkiye 22-25 Almanya

2. Set sonucu: Türkiye 44-42 Almanya

3. Set sonucu: Türkiye 23-25 Almanya

4. Set sonucu: Türkiye 25-19 Almanya

5. Set sonucu: Türkiye 12-15 Almanya

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