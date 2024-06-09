Türkiye 2-3 Almanya (MAÇ SONUCU ÖZET) Efeler sonunu getiremedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Almanya ile kozlarını paylaştı.
Efeler rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.
EN UZUN SÜREN SET!
Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde oynadığı Almanya maçının ikinci seti 44-42'lik skorla bitti. Bu skor Milletler Ligi tarihinin en uzun süren seti oldu.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set sonucu: Türkiye 22-25 Almanya
2. Set sonucu: Türkiye 44-42 Almanya
3. Set sonucu: Türkiye 23-25 Almanya
4. Set sonucu: Türkiye 25-19 Almanya
5. Set sonucu: Türkiye 12-15 Almanya