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Muhteşem açılış

Filenin Sultanları, milli takım sezonu öncesi İstanbul’da bir araya geldi. Başkan Üstündağ, başantrenör Santarelli ve yıldızlar başarı sözü verdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Muhteşem açılış

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım sezonunun başlaması öncesi görkemli bir gece düzenledi. Organizasyona Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, milli oyuncular ve davetliler katıldı.

GURURLANDIK

Gecede söz alan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bir yılda alınan 3 başarı bu ülkenin gururu oldu. Önümüzde uzun ve yorucu bir maraton var. Beklenti büyük, oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına şüphem yoktur. Herkesi birleştirdikleri, tek yumruk olarak tek hedefe kilitledikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İNANCIMIZ TAM

Beyza Arıcı: İki turnuvada da kesinlikle ilk hedefimiz şampiyonluk. Yoğun bir turnuva olacak. Daha sonrasında da olimpiyatlara hazırlanmak için zamanımız olacak. Umuyorum iki turnuvada da şampiyonluk kazanabiliriz. Buna inanıyorum.

BİR HAYALİMİZ VAR

İlkin Aydın: Öncesinde hedefimiz Milletler Ligi, çok iyi hazırlanıyoruz. Sonrasında olimpiyatlar var. Evet olimpiyatlar çok büyük bir turnuva, çok büyük bir hayal. Madalya kazanmak istiyoruz. Bu sezon yine yolumuza adım adım ilerleyeceğiz.

YOĞUN BAŞLADIK

Gizem Örge: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Kampa çok yoğun başladık. Milletler Ligi bizim için çok önemli. Oynadığımız her turnuvada kupayı kazanmak istiyoruz. Olimpiyatlara en hazır halde gitmeyi planlıyoruz.

KUPALARI İSTİYORUZ

Milli takım sezonu için heyecanlı olduklarını ifade eden Cansu Özbay, "Önümüzde çok güzel iki tane turnuva var. Önce hep beraber Antalya'ya gidiyoruz. Ardından da Milletler Ligi'nin diğer ayakları var. Sonrasında da Paris Olimpiyatları var. Şu an için her şey çok güzel. Hedeflerimiz iki turnuvada da şampiyon olabilmek. Adım adım gitmemiz gerekiyor, başaracağız" diye konuştu.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, başarıların devam edeceğini söyledi. İtalyan antrenör, "Geçen sene ne yaptıysak aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Turnuvanın adının bir önemi yok. Bu takım maçlara en iyisini vermek ve savaşmak için çıkıyor. Çok zor bir yaz olacak, herkesin bizi yenmek istediğini biliyoruz. Kendimi evimde hissediyorum, burada keyifliyim" dedi.

TEK HEDEFİMİZ FİNAL

Kaptan Eda Erdem Dündar da geçen sene elde ettikleri başarıları bu sezon da devam ettirmek istediklerini kaydederek, "Bu yaz bizim için çok önemli, hepimiz bunun farkındayız. Önce Antalya'da başlayacağız. Antalya'dan sonra diğer ayaklarla finale gitmek için her şeyi yapacağız. Geçen sene özel bir yıldı. Bu sene de en iyisini yapmanın sözünü verebiliriz" ifadelerini kullandı.

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