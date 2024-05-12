Haberler Voleybol Hedef çifte zafer

Hedef çifte zafer

Dünya 1 numarası milliler, önce Milletler Ligi daha sonra Olimpiyat’ta mutlu sona ulaşmak istiyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef çifte zafer

Filenin Sultanları, geçen yıl finalde Çin'i 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olmuştu. Dünya 1 numarası olan milliler, üç ayaklı turnuvada 14-19 Mayıs arasında Antalya'da sahne alacak. Ay-yıldızlılar 15 Mayıs'ta Japonya ile ilk maçını oynayacak. Ardından 16'sında Hollanda, 18'inde İtalya ve 19'unda oynanacak Fransa maçları ile Antalya etabı tamamlanacak.

Milletler Ligi'nin ikinci haftası 28 Mayıs-2 Haziran'da Amerika'da, üçüncü haftası 11-16 Haziran tarihleri arasında Çin'de yapılacak. Organizasyonda ardından final turuna geçilecek. Filenin Sultanları, 26 Temmuz'da start alacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek. Elemeleri kayıpsız geçen ay-yıldızlılar, Fransa'da yeniden tarihe geçmeyi hedefliyor.

Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor
Kerem G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi ve sözleşme şartları
DİĞER
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs'a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...
İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muhteşem açılış
Eda Erdem Dündar: En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs 07:14
Ronaldo dönüyor Ronaldo dönüyor 01:01
Dilara Bozan’dan altın madalya Dilara Bozan’dan altın madalya 01:00
İki uzatmada F.Bahçe Beko İki uzatmada F.Bahçe Beko 00:55
Arda yine attı Arda yine attı 00:54
Şampiyon Eyüp kupasını aldı Şampiyon Eyüp kupasını aldı 00:50
Daha Eski
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 00:50
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor 23:58
Milan evinde farka koştu Milan evinde farka koştu 23:43
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 23:26