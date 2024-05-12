Hedef çifte zafer

Filenin Sultanları, geçen yıl finalde Çin'i 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olmuştu. Dünya 1 numarası olan milliler, üç ayaklı turnuvada 14-19 Mayıs arasında Antalya'da sahne alacak. Ay-yıldızlılar 15 Mayıs'ta Japonya ile ilk maçını oynayacak. Ardından 16'sında Hollanda, 18'inde İtalya ve 19'unda oynanacak Fransa maçları ile Antalya etabı tamamlanacak.

Milletler Ligi'nin ikinci haftası 28 Mayıs-2 Haziran'da Amerika'da, üçüncü haftası 11-16 Haziran tarihleri arasında Çin'de yapılacak. Organizasyonda ardından final turuna geçilecek. Filenin Sultanları, 26 Temmuz'da start alacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek. Elemeleri kayıpsız geçen ay-yıldızlılar, Fransa'da yeniden tarihe geçmeyi hedefliyor.