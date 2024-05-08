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FENERBAHÇE HABERLERİ - Eda Erdem Dündar: En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz!

Fenerbahçe Opet'in ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, “En iyi şekilde Paris’e gitmek istiyoruz. Öncesinde Milletler Ligi'nde seviyemizi göreceğiz. Hedeflerimiz yüksek. Geçen yaz rüya gibi geçti. Bu sene de ülkemizi gururlandırmaya devam etmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:46
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Eda Erdem Dündar: En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz!

Eda Erdem Dündar, "En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz. Öncesinde Milletler Ligi'nde seviyemizi göreceğiz. Hedeflerimiz yüksek. Geçen yaz rüya gibi geçti. Bu sene de ülkemizi gururlandırmaya devam etmek için her şeyi yapacağız. Hedef elbette madalya. Güzel bir yaz olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Opet'in ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım halinde burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Eda Erdam Dündar, "Çok keyifli bir gece olacağından hiç şüphe yok. Bugün burada tüm takım olarak bulunmaktan gerçekten keyif alıyoruz. Umarım herkes için keyifli bir akşam olur" diye konuştu.

"BENİM İÇİN UNUTULMAZ ŞEYLER OLUYOR"

Oynadığı oyunu her zaman en iyi seviyede yapmaya çalıştığını söyleyen Dündar, "Biz kadın sporcular olarak gerçekten ülkemizde ilgi ve alaka görüyoruz. Ben şahsım olarak konuşmam gerekirse uzun yıllar benim için öncelikli hedefimiz istikrar olmuştur. Oynadığım oyunu her zaman en iyi seviyede yapmaya çalışıyorum. Bunun karşılığını saha içinde ve saha dışında en iyi şekilde alıyorum. Yakın zamanda heykelim de dikildi. Çok mutlu ve mesudum. Benim için unutulmaz şeyler oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

"VÜCUDUM EL VERDİKÇE OYNAMAK İSTİYORUM"

Voleybolun hayatındaki önemine değinen Fenerbahçe Opet'in ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Öncelikle ben gerçekten voleybol oynamaktan büyük keyif alıyorum. Benim için oksijen ne kadar ihtiyaç ise voleybol da hayatımda o kadar önemli. Vücudum el verdikçe oynamak istiyorum. Kendime 40 yaşına kadar bir hedef koymuştum. Bakalım 40'a az kaldı. Hep birlikte göreceğiz" yorumlarında bulundu.

"GEÇEN YAZ RÜYA GİBİ GEÇTİ"

Takım olarak Paris Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde gidip madalya almak istediklerini ifade eden Eda Erdem Dündar, "Bu yaz hepimiz heyecanla bekliyoruz. Önce FIVB Milletler Ligi daha sonra Paris Olimpiyat Oyunları var. Takım olarak çalışacağız. En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz. Öncesinde Milletler Ligi'nde seviyemizi göreceğiz. Hedeflerimiz yüksek. Geçen yaz rüya gibi geçti. Bu sene de ülkemizi gururlandırmaya devam etmek için her şeyi yapacağız. Hedef elbette madalya. Güzel bir yaz olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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