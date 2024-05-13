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Sultanlar sahnede!

Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçında 15 Mayıs’ta Japonya ile karşılaşacak. Hollanda, İtalya ve Fransa da rakiplerimiz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Sultanlar sahnede!

Voleybol Milletler Ligi, bu yıl Antalya'da start alıyor. Son şampiyon Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçı için geri sayım başladı. Finaller öncesi 3 ayaktan oluşacak ligde heyecan dorukta olacak. Son şampiyon milliler, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milletler Ligi'nin 1. haftasında gerçekleşecek olan müsabakada Türkiye, Japonya'ya karşı mücadele edecek. Maç 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.00'de başlayacak. Voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki yolculuğunu heyecanla bekliyor. Filenin Sultanları'nın maçları TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Türkiye, ilk hafta Japonya ile başlayacak olan serüvende, Hollanda, İtalya ve Fransa ile de karşı karşıya gelecek. 16, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanacak diğer müsabakalar, Filenin Sultanları'nın ligdeki performansını şekillendirecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

ANTALYA AMERİKA VE ÇİN'DE

Ay-yıldızlılar, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, başarıların devam edeceğini söyledi. İtalyan antrenör, "Geçen sene ne yaptıysak aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Turnuvanın adının hiç bir önemi yok. Bu takım maçlara en iyisini vermek ve savaşmak için çıkıyor. Çok zor bir yaz olacak, herkesin bizi yenmek istediğini biliyoruz. Kendimi evimde hissediyorum, burada keyifliyim" ifadelerini kullandı

KADRO GENİŞ

Millierin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

PASÖRLER: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

PASÖR ÇAPRAZI: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

LIBEROLAR: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz.

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