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Saliha artık Kartal
2023-24 sezonunda istediği başarıyı yakalayamayan ve ligi dokuzuncu sırada tamamlayan Beşiktaş Ayos, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamada milli oyuncu Saliha Şahin'le sözleşme imzalandığını duyurdu. 25 yaşındaki smaçör, son olarak Polonya ekibi Chemik Police'de forma giydi ve takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı. A Milli Voleybol Takımı geniş kadrosuna da davet edilen Saliha, daha önce Karayolları, Eczacıbaşı Dynavit ve Sarıyer Belediyespor'da forma giymişti.
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