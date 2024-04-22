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Aslan'dan fileye 5 takviye
AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 53 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve play-off'ta Halkbank'a mağlup olan, ardından da üçüncülük maçında Ziraat Bankkart'a boyun eğen Galatasaray HDI Sigorta, bombaları patlatmak için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Caner Ergül, Lokomotiv Novosibirsk'ten Martin Atanasov ve Jastrzebski Wegiel'den Jean Patry'yle anlaştı. Galatasaray, smaçör ve orta oyuncu transferi de gerçekleştirecek.
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