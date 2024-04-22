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Aslan'dan fileye 5 takviye

AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 53 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve play-off'ta Halkbank'a mağlup olan, ardından da üçüncülük maçında Ziraat Bankkart'a boyun eğen Galatasaray HDI Sigorta, bombaları patlatmak için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Caner Ergül, Lokomotiv Novosibirsk'ten Martin Atanasov ve Jastrzebski Wegiel'den Jean Patry'yle anlaştı. Galatasaray, smaçör ve orta oyuncu transferi de gerçekleştirecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Aslan'dan fileye 5 takviye
AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 53 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve play-off'ta Halkbank'a mağlup olan, ardından da üçüncülük maçında Ziraat Bankkart'a boyun eğen Galatasaray HDI Sigorta, bombaları patlatmak için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Caner Ergül, Lokomotiv Novosibirsk'ten Martin Atanasov ve Jastrzebski Wegiel'den Jean Patry'yle anlaştı. Galatasaray, smaçör ve orta oyuncu transferi de gerçekleştirecek.
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