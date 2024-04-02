Fenerbahçe set vermedi

Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren setler 25-18, 25-20 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı, Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-melekler, üç sette de rakibine sürpriz şansı vermedi. Serinin ikinci maçı 4 Nisan perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe, kazanması halinde finale yükselecek. Kaybetmesi durumunda ise seri 3. karşılaşmaya uzayacak.

İKİ MAÇI ALAN FİNALE ÇIKAR

Final etabında iki maçı alan takım finale yükselir. Galibiyetlerin eşitliği durumunda 3. müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. Maçı kazanan takım finale yükselir. Yenilen takım ise 3-4.'lük maçı oynar.