Tek yol zafer

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İtalya'dan Imoco'ya saat 20.30'da konuk olacak. İlk maçta 3-1 yenilen Vakıf- Bank, 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf altın set sonunda belli olacak. Erkeklerde de Fenerbahçe, CEV Kupası yarı final rövanşında saat 19.00'da Burhan Felek'te Polonya'dan Asseco Resovia'yı ağırlayacak. Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak. İki ekibimiz de her türlü yenilgi veya 2 set vermesi durumunda veda edecek.

GEZMEYE GELMEDİK

Vakıfbank Başantrenörü Guidetti, turu geçmek için her şeyi deneyeceklerini vurguladı. Guidetti, "İtalya'ya gezmek için değil tüm şansımızı kullanmak için gidiyoruz. Altın setleri seviyoruz çünkü harika bir hikayemiz var" dedi.

KISA KISA VOLEYBOL

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Ziraat Bankkart, ilk maçta 3-1 yendiği Guaguas'a sahasında 3-0 mağlup oldu ve maç altın sete gitti. Altın sette rakibine 15-7 üstünlük kuran Ziraat Bankkart, adını yarı finale yazdırdı.100 dakikalık mücadelenin setleri; 17-25, 21-25, 18-25 ve 15-7 sona erdi.

AXA Sigorta Kupa Voley'de "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu: ANKARA / KADINLAR: 23 Mart / 15.00 (YF): F.Bahçe Opet-THY, 17.30: VakıfBank- Eczacıbaşı, 24 Mart: 17.00 (F). BURSA / ERKEKLER: 26 Mart / 14.00 (YF): Ziraat Bankkart-Arkas, 17.00: Halkbank-F.Bahçe, 27 Mart / 17 (Final karşılaşması).