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Halkbank çok rahat

Halkbank, Bigadiç’i 3-0’la geçip puanını 59’a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Halkbank çok rahat
Halkbank, yoluna doludizgin devam ediyor... Efeler Ligi'nin 21. hafta maçında Bigadiç Belediyesi'ni konuk eden Halkbank, zorlanmadan rakibini devirmeyi başardı. Halkbank, ilk sete 2-0'lık seriyle başlasa da konuk takım, üst üste sayılar alarak skoru 6-4'e kadar getirdi. Ev sahibi, sonrasında ağırlığını koydu, aradaki farkı 5 sayının altına düşürmedi ve ilk seti 25-12 kazandı. Bigadiç, uzun süre kafa kafaya götürdüğü ikinci sette bir ada 15-12 öne geçti. Ev sahibi, sonrasında üst üste aldığı 10 sayıyla 22-15'e durumu getirdi. Seti de 25-16 önde bitirdi. Üçüncü sete de 5-0'lık seriyle başlayan Halkbank, bu seti 25-16 maçı da 3-0 kazanıp, puanını 59'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
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