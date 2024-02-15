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Sarı Melekler set vermedi

Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında F.Bahçe Opet, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 68 dakika süren mücadelenin setlerini; 25-16, 25-13 ve 25-22 alan Sarı Melekler, yarı finalde Kuzeyboru'yu 3-1 yenen THY ile eşleşti. Kupada dün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yenerek yoluna devam etti. 110 dakikalık zorlu maçın setleri; 25-20, 25-21, 23-25 ve 25-13 sona erdi. Eczacıbaşı da Vakıfbank ile final için kapışacak. Erkeklerde ise yarı final eşleşmeleri; Ziraat Bankkart- Arkasspor ve Halkbank-Fenerbahçe Parolapara şeklinde gerçekleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Sarı Melekler set vermedi
Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında F.Bahçe Opet, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 68 dakika süren mücadelenin setlerini; 25-16, 25-13 ve 25-22 alan Sarı Melekler, yarı finalde Kuzeyboru'yu 3-1 yenen THY ile eşleşti. Kupada dün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yenerek yoluna devam etti. 110 dakikalık zorlu maçın setleri; 25-20, 25-21, 23-25 ve 25-13 sona erdi. Eczacıbaşı da Vakıfbank ile final için kapışacak. Erkeklerde ise yarı final eşleşmeleri; Ziraat Bankkart- Arkasspor ve Halkbank-Fenerbahçe Parolapara şeklinde gerçekleşti.
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