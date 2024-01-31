Fenerbahçe'de Melissa Vargas heyecanı!

Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer oldu. Çin kulübünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pasör çaprazının Türkiye gelip gelemeyeceği konusunda sıcak gelişme yaşandı.

ERKEN SERBEST BIRAKILACAK

Volley NEWS'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Tianjin, Çin Süper Ligi'nin şampiyonluk finali hala devam etmesine rağmen Vargas'ı erken "serbest bırakmayı" kabul etti. Melissa Vargas'ın menajeri, Tianjin ile oyuncunun Çin Ligi sona ermeden serbest bırakılması için anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLAYABİLİR

Milli yıldız omuz sakatlığı nedeniyle Çin'de maçlara çıkamıyordu. Vargas sezonun geri kalanında Fenerbahçe Opet tarafından resmi olarak tescil edilebilir.

EN ERKEN 4 ŞUBAT'TA GELEBİLİR

Ancak Vargas final serisinin sonuna kadar Çin'de kalacak. Dördüncü maç 3 Şubat eğer seri uzarsa 5. maç da 6 Şubat'ta oynanacak. Vargas final serisi bittikten sonra Türkiye'ye dönecek.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Çin kulübüne transferi sonrasında resmi maçlarda sakatlığı nedeniyle görev alamayan Vargas'ın geleceği merak ediliyordu. Tianjin'de Melissa Vargas smaç ve savunma antrenmanlarına başladı.