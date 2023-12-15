Eczacıbaşı Dynavit Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 21-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Tianjin formasını giyen milli voleybolcu Melissa Vargas sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Türk voleybol hakemi Nurper Özbar, bu müsabakada görev yaptı.

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde yarın TSİ 09.00'da Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise VakıfBank ile Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.