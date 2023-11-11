Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 21:13
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Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Simge Aköz, Naz Akyol)

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Sude Uzun, Hilal Kocakara, Rusell)

Setler: 25-18, 25-21, 25-19

Süre: 88 dakika (27, 34, 27)

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