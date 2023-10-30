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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları 31 Ekim Salı günü yapılacak

Son dakika spor haberleri ... Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 31 Ekim Salı günü oynanacak. İşte maç parogramı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:56
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları 31 Ekim Salı günü yapılacak

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 31 Ekim Salı günü oynanacak.

Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (TVF Başkent)

15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

17.30 Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

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