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Kartal’a PTT darbesi: 3-1

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan başkent ekibi, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 2-0 öne geçerken; Beşiktaş, 25-18'le durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setten 25-17'lik üstünlükle ayrılan PTT, mücadeleyi de 3-1 kazanmayı başardı. Başkent temsilcisi bu sezonun 2. galibiyetini alırken; Beşiktaş ise 2. yenilgisini yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Kartal’a PTT darbesi: 3-1
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan başkent ekibi, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 2-0 öne geçerken; Beşiktaş, 25-18'le durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setten 25-17'lik üstünlükle ayrılan PTT, mücadeleyi de 3-1 kazanmayı başardı. Başkent temsilcisi bu sezonun 2. galibiyetini alırken; Beşiktaş ise 2. yenilgisini yaşadı.
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