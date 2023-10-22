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THY’den lige merhaba: 3-0
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk iki haftasında galibiyeti olmayan THY ile Karayolları'nın karşılaşmasında kazanan 3-0'lık sonuçla THY oldu. 25-11, 25-22 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla zafere uzanan İstanbul ekibi, ligdeki ilk galibiyetini yaşadı. Karayolları ise 3'te 0 yaparak son sırada kaldı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: ÇukurovaNilüfer Belediye: 2-3, SarıyerMuratpaşa Belediye: 3-1.
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