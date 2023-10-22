DİĞER
Sarı melekler silindir gibi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 3-0 yendi. Setlerini 25-23, 25-9, 25-22 üstün tamamladığı maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Magdalena Stysiak 16, Arina Fedorovtseva ise 14 sayıya ulaştı. Maçtan önce Gazze'de için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.