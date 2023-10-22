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Sarı melekler silindir gibi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 3-0 yendi. Setlerini 25-23, 25-9, 25-22 üstün tamamladığı maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Magdalena Stysiak 16, Arina Fedorovtseva ise 14 sayıya ulaştı. Maçtan önce Gazze'de için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Sarı melekler silindir gibi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 3-0 yendi. Setlerini 25-23, 25-9, 25-22 üstün tamamladığı maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Magdalena Stysiak 16, Arina Fedorovtseva ise 14 sayıya ulaştı. Maçtan önce Gazze'de için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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