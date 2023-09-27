Farkı açıyor

Filenin Sultanları, yaz aylarında dünya voleybolunu domine etti. Mayıs ayında başlayan Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da zirveyi kimseye bırakmadı. Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ne Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak giden Filenin Sultanları, yakaladığı özgüveni Japonya'da da sürdürdü ve grubunda oynadığı 7 maçı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında da zirveye yerleşti. Volleyball World'de yer alan haberde Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasında ABD ile farkı açtığına yer verilirken "Tarihi bir kıta şampiyonluğu ve Tokyo'daki FIVB Road to Paris Volleyball Qualifier'da 7 galibiyetlik namağlup bir seriyle sona eren başarılı EuroVolley süreci sayesinde Türkler zirvedeki farkı büyük ölçüde açtı. 397.46 puana ulaştılar ve Amerikalılar'ın 38.84 puan önüne geçtiler" ifadesine yer verildi.

MUHTEŞEM SERİ

Filenin Sultanları bu süreçte rakiplerine hiç şans tanımadı. Son olarak Milletler Ligi'nde Japonya'ya 5 set sonunda 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sonrasında oynadığı 22 maçın tamamını kazanarak muhteşem bir galibiyet serisi yakaladı.