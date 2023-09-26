Haberler Voleybol Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı açıklandı

Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı açıklandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:56
Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

14 Ekim Cumartesi:

13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)

15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15 Ekim Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

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