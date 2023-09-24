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İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

Son dakika spor haberi: Filenin Sultanları gösterdiği performansla göz kamaştırmaya devam ediyor. Olimpiyat elemelerinde maçlarını Japonya'da oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çıktığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı. Müthiş bir seri yakalayan Sultanlar'ın olimpiyatlardaki rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 23:45
İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

3 ülkede düzenlenen olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları maçlarını Japonya'da oynadı.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

Oynadığı tüm maçları kazanan Milli Takım 7'de 7 yaparak grubunu lider tamamladı.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

Başarılı bir grafik çizen Sultanlar, Paris'te gelecek yıl düzenlenecek oyunlara katılım hakkı elde etti.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

Elemelerden Türkiye ile birlikte Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya oyunlarda yer alma hakkı kazandı.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

Fransa, ev sahibi ülke olduğu için oyunlara katılım hakkı elde eden ilk ülke olmuştu.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

5 TAKIM DÜNYA SIRALAMASINA GÖRE BELLİ OLACAK
Olimpiyatlarda toplam 12 takım mücadele edecek.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

2024'te oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkeler netlik kazanacak.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

Fransa'yla birlikte elemelerden gelecek 6 ülke, bu sıralamaya dahil edilmeyecek.

İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan ülkeler şöyle:

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