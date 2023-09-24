İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri!

3 ülkede düzenlenen olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları maçlarını Japonya'da oynadı.
3 ülkede düzenlenen olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları maçlarını Japonya'da oynadı.
Oynadığı tüm maçları kazanan Milli Takım 7'de 7 yaparak grubunu lider tamamladı.
Başarılı bir grafik çizen Sultanlar, Paris'te gelecek yıl düzenlenecek oyunlara katılım hakkı elde etti.
Elemelerden Türkiye ile birlikte Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya oyunlarda yer alma hakkı kazandı.
Fransa, ev sahibi ülke olduğu için oyunlara katılım hakkı elde eden ilk ülke olmuştu.
5 TAKIM DÜNYA SIRALAMASINA GÖRE BELLİ OLACAK
Olimpiyatlarda toplam 12 takım mücadele edecek.
2024'te oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkeler netlik kazanacak.
Fransa'yla birlikte elemelerden gelecek 6 ülke, bu sıralamaya dahil edilmeyecek.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan ülkeler şöyle:
TÜRKİYE
Fransa
Sırbistan
Dominik Cumhuriyeti
Brezilya
Amerika Birleşik Devletleri
Polonya